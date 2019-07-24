Белгородца вынудили вернуть долг в размере 5,7 миллиона рублей
Чтобы избежать мер принудительного исполнения, а также взыскания исполнительского сбора, белгородец оплатил 5,7 миллионов рублей долга, образовавшегося в результате купли-продажи дома и земельного участка..
Накануне дело поступило на исполнение в Старооскольский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Согласно решению суда, должник должен выплатить денежные средства по расторгнутому договору купли- продажи жилого дома и земельного участка, а также неустойку в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.
Возбудив исполнительное производство судебный пристав — исполнитель предупредил должника, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также применены меры принудительного исполнения.
Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, должник оплатил задолженность
ИСТОЧНИК KP.RU