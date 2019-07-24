2019-07-24T09:41:45+03:00
Общество

Белгородца вынудили вернуть долг в размере 5,7 миллиона рублей

Многомиллионная задолженность образовалась в результате сделки купли-продажи дома и земельного участка
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородца вынудили вернуть долг в размере 5,7 миллиона рублей.Белгородца вынудили вернуть долг в размере 5,7 миллиона рублей.Фото: "КП" Архив
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Чтобы избежать мер принудительного исполнения, а также взыскания исполнительского сбора, белгородец оплатил 5,7 миллионов рублей долга, образовавшегося в результате купли-продажи дома и земельного участка..

Накануне дело поступило на исполнение в Старооскольский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Согласно решению суда, должник должен выплатить денежные средства по расторгнутому договору купли- продажи жилого дома и земельного участка, а также неустойку в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Возбудив исполнительное производство судебный пристав — исполнитель предупредил должника, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор, а также применены меры принудительного исполнения.

Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, должник оплатил задолженность

ИСТОЧНИК KP.RU

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