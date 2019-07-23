Что делать белгородцам, если завтра из кранов побежит зеленая вода

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-23T18:20:57+03:00

Энергетики 24 июля проверят тепловые сети в центральной и северной части Белгорода с помощью зеленого красителя

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24 июля белгородские энергетики введут зеленый пищевой краситель флуоресцеин в сетевую воду. Это поможет выявить возможные повреждения в оборудовании тепловых сетей по контуру Белгородской ТЭЦ (центральная и северная части Белгорода). Сотрудники компании обращают внимание, что при обнаружении окрашенной в зеленый цвет воды необходимо сообщить об этом в «Городские тепловые сети» по телефону (4722) 34-02-03 и жилищную компанию, обслуживающую дом.

Обращаем внимание, что флуоресцеин - органический краситель, абсолютно безопасный для организма. Он разрешен всеми надзорными органами (включая управления Ростехнадзора и Роспотребнадзора) для поиска утечек воды в теплосетях и водоводах, в том числе питьевых.

Введение флуоресцеина широко и эффективно применяется для оценки надежности магистральных и квартальных сетей, оборудования внутри центральных тепловых пунктов и жилых домов, а также поиска мест несанкционированного отбора сетевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU