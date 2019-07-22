За выходные на белгородских дорогах отстранили от управления 43 нетрезвых водителя

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-22T13:37:39+03:00

Всего же за время рейдов полицейские выявили 1300 нарушений ПДД

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В минувшие выходные белгородские полицейские отстранили от управления транспортным средством 43 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения либо отказались пройти медосвидетельствование. Четверо лихачей раньше уже были лишены прав по различным статьям. А в отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное пьяное вождение.

Во время рейдов сотрудники ГИБДД проверили 115 единиц мототранспортных средств. Из них – 39 водителей привлечены к ответственности за различные нарушения ПДД. В основном мотоциклисты и водители мопедов катались без прав или разъезжали на не зарегистрированном в установленном порядке транспортном средстве.

Еще 128 административных материалов составлено на водителей, не пропустивших пешеходов. В отношении самих же пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте – 245 материалов, и 11 – за неиспользование световозвращающих элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU