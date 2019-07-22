2019-07-22T10:38:09+03:00
Общество

В Белгороде с организации взыскали 95 административных штрафов

Со счета грузоперевозчика списано 408 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
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В отношении белгородской организации, которая занимается грузоперевозками, возбуждено 95 исполнительных производств, из них 2 за совершенные административные правонарушения по ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ на общую сумму 60 тысяч рублей, один – по ч. 1 ст. 12.21.1 КоАП РФ на сумму 300 тысяч, остальные – за превышение скорости.

Руководителей компании уведомили о возбуждении исполнительных производств, однако вовремя долги оплачивать никто не стремился.

Судебный пристав — исполнитель отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по Белгороду и Белгородскому району УФССП России по Белгородской области установив имущественное положение должника, применил меры принудительного исполнения. В отношении автопарка организации был вынесен запрет на регистрационные действия, а на расчетные банковские счета наложены взыскания.

Со счета должника были списаны денежные средства в размере задолженности. Горе-перевозчику также предстоит оплатить еще и исполнительский сбор в размере 270 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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