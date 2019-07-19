Прокуратура проверит белгородскую больницу, положившую ветерана с инсультом "на коридор"

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-19T18:57:51+03:00

В палату больного перевели только после того, как видео с больным было размещено в соцсетях

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Для белгородского 83-летнего ветерана труда, у которого случился инсульт, места в палате не нашлось, и его продержали на койке в коридоре почти сутки. Только после того, как этим фактом заинтересовались в прокуратуре, пожилого мужчину перевели в палату.

Чтобы обратить внимание прокуратуры на вопиющее отношение к больному, родственнице мужчины пришлось разместить видео в социальных сетях. На кадрах хорошо видно, что мужчина лежит прямо в коридоре.

Случай с ветераном произошел в стационарном отделении гобольницы №1, которая после реформирования системы здравоохранения в Белгороде, вошла в состав горбольницы №2.

ИСТОЧНИК KP.RU