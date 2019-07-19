Экс-сотрудники белгодского ветнадзора осуждены за взятки

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-19T15:36:38+03:00

Кроме выплаты крупного штрафа они лишены права занимать должности в госорганах в течение 5 лет

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В Белгородской области вынесен приговор двум бывшим сотрудникам Государственного ветеринарного надзора по Шебекинскому району и городу Шебекино управления ветеринарии Белгородской области. Также осужден и бывший инспектор управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области. Кроме выплаты крупного штрафа они лишены права занимать должности в госорганах в течение 5 лет.

Следствие и суд установили, что 17 мая 2018 года врио начальника отдела государственного ветеринарного надзора по муниципальному району, совместно с консультантом отдела и государственным инспектором отдела на государственной границе, транспорте получили от директора коммерческой организации взятку в сумме 50 тысяч рублей. Взамен требовалось выдать разрешение на экспорт товаров за пределы Российской Федерации без надлежащей проверки соблюдения ветеринарно-санитарных требований.

Экс-сотрудникам ветназдора назначено наказание в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей. Инспектору – в размере 250 тысяч рублей. Осужденные лишены права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU