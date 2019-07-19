2019-07-19T15:36:38+03:00
Происшествия

Экс-сотрудники белгодского ветнадзора осуждены за взятки

Кроме выплаты крупного штрафа они лишены права занимать должности в госорганах в течение 5 лет
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Экс-сотрудники белгодского ветнадзора осуждены за взятки.Экс-сотрудники белгодского ветнадзора осуждены за взятки.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгородской области вынесен приговор двум бывшим сотрудникам Государственного ветеринарного надзора по Шебекинскому району и городу Шебекино управления ветеринарии Белгородской области. Также осужден и бывший инспектор управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области. Кроме выплаты крупного штрафа они лишены права занимать должности в госорганах в течение 5 лет.

Следствие и суд установили, что 17 мая 2018 года врио начальника отдела государственного ветеринарного надзора по муниципальному району, совместно с консультантом отдела и государственным инспектором отдела на государственной границе, транспорте получили от директора коммерческой организации взятку в сумме 50 тысяч рублей. Взамен требовалось выдать разрешение на экспорт товаров за пределы Российской Федерации без надлежащей проверки соблюдения ветеринарно-санитарных требований.

Экс-сотрудникам ветназдора назначено наказание в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей. Инспектору – в размере 250 тысяч рублей. Осужденные лишены права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородцы похитили с железной дороги около 50 противоугонов, 70 подкладок и 230 костылей
Белгородские лесники вышли в поле во время уборочной
Банк УРАЛСИБ и Visa провели XIV Ежегодную Конференцию для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее»
В Белгороде, несмотря на запрет, пройдет чемпионат Европы по муай-тай
В Белгородском регионе пройдет информационная акция «В отпуск - без долгов!»
В Белгородской области за смерть ребенка будут судить работников детского сада
В Белгороде сотрудники ДПС экстренно доставили в больницу потерявшую часть кисти женщину
На территории Белгородской области продлен особый противопожарный режим
В Белгороде обсудят вопросы производственного травматизма
В аэропорту Белгорода в двигатель садящегося самолета попала птица
Сбербанк представил обновленный сервис приема онлайн-платежей для предпринимателей
В многоквартирных домах Белгорода за электричество жильцы будут платить больше
С начала года 70 тысяч белгородцев не смогли уехать из России
Белгородец лишился 30 тысяч рублей, попросив незнакомца помочь ему снять деньги с карты
«Открытие» меняет лимиты на снятие наличных
Белгородка отделалась условным наказанием за махинации со страховыми полисами
Правительственная награда в юбилейный год
В Старом Осколе ночью из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 12 жильцов многоэтажки
Белгородский «Салют» начал сезон с крупной победы
Фотограф из Белгородской области стал победителем фотоконкурса «Вода России»
В Белгороде пройдет летний фестиваль экстремального спуска в воду фестиваль Fun Jumping
Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин
Белгородцам готовят сюрприз в виде платной парковки возле ТРК «Сити Молл»
Белгородца-предпринимателя вынудили расстаться с более чем миллионом рублей
На базе Белгородского университета открылась седьмая летняя языковая школа