Белгородцы похитили с железной дороги около 50 противоугонов, 70 подкладок и 230 костылей

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-19T16:01:23+03:00

Белгородцы в два приема похитили с железной дороги 52 противоугона, 70 подкладок и около 230 костылей. Фото: "КП" Архив

Похищенное имущество они сдали в пункты приема лома, а деньги поделили

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Ивнянский районный суд Белгородской области вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Белгородской области. В течение двух дней они похитили на участие железнодорожного пути от станции Малинов Яр до грузового двора Ивня похитили 52 противоугона, 70 подкладок и около 230 костылей. Всего было похищено деталей общим весом около 700 килограмм на сумму более 7 тысяч рублей. Похищенное имущество они сдали в пункты приема лома металла, разделив поровну полученные деньги.

Заметил их только в момент второй кражи машинист приближающегося поезда.

Суд назначил одному из осужденных наказание в виде обязательных работ на срок 420 часов, а второму - наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU