2019-07-18T12:41:44+03:00
Общество

В аэропорту Белгорода в двигатель садящегося самолета попала птица

Пострадала птица, но самолет лишь незначительно опоздал при посадке
Ирина ТАРАСОВА
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В аэропорту Белгорода в двигатель садящегося самолета попала птица.В аэропорту Белгорода в двигатель садящегося самолета попала птица.Фото: "КП" Архив
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Садящийся самолет над взлетным полем аэропорта Белгорода столкнулся с птицей. Ее останки были обнаружены не только в двигателе лайнера, но и на взлетной полосе. Сам самолет не пострадал, а лишь незначительно задержался при посадке.

При этом было принято решение Аэробус А321, принадлежащий авиакомпании «Ямал», в который попала птица, направить борт на проверку к специалистам аэропорта Белгорода. Самолет отстранили от эксплуатации для более тщательной проверки всех узлов и агрегатов одного из двигателей.

Отметим, что самолет совершал рейс из Домодедово в Белгороде. После инцидента с птицей аэропорт Белгорода продолжает работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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