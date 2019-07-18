СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-18T10:37:16+03:00

В многоквартирных домах Белгорода за электричество жильцы будут платить больше. Фото: "КП" Архив

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Потребление электричества общего имущества в многоквартирном доме Белгорода станет немного дороже. Соответствующий приказ подписал мэр Белгорода Юрий Галдун

Отметим, что с 1 июля на всей территории Белгородской области департамент ЖКХ пересмотрел стоимость за потребление электричества. С этого числа белгородцы будут платить 0,59 кВт/ч в месяц на квадратный метр. В многоквартирных домах, где установлены лифты и не используют отопительные и электронагревательные приборы, норматив составит 1,32 кВт/ч в месяц на квадратный метр.

Норматив 0,72 кВт/ч в домах без лифта, но с электроотопительными и электронагревательными установками (ранее – 0,50 кВт/ч).

В домах с лифтами и насосным оборудованием, но без электроустановок норматив составит 1,51 кВт/ч, т.е. подрастет на 0,46 кВт/ч.

1,56 кВт/ч составит норматив, если в доме имеется все оборудование, кроме насосного, сообщили в департаменте ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU