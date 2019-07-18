2019-07-18T10:37:16+03:00
Общество

В многоквартирных домах Белгорода за электричество жильцы будут платить больше

Соответствующий приказ подписал мэр Белгорода Юрий Галдун
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В многоквартирных домах Белгорода за электричество жильцы будут платить больше.В многоквартирных домах Белгорода за электричество жильцы будут платить больше.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Потребление электричества общего имущества в многоквартирном доме Белгорода станет немного дороже. Соответствующий приказ подписал мэр Белгорода Юрий Галдун

Отметим, что с 1 июля на всей территории Белгородской области департамент ЖКХ пересмотрел стоимость за потребление электричества. С этого числа белгородцы будут платить 0,59 кВт/ч в месяц на квадратный метр. В многоквартирных домах, где установлены лифты и не используют отопительные и электронагревательные приборы, норматив составит 1,32 кВт/ч в месяц на квадратный метр.

Норматив 0,72 кВт/ч в домах без лифта, но с электроотопительными и электронагревательными установками (ранее – 0,50 кВт/ч).

В домах с лифтами и насосным оборудованием, но без электроустановок норматив составит 1,51 кВт/ч, т.е. подрастет на 0,46 кВт/ч.

1,56 кВт/ч составит норматив, если в доме имеется все оборудование, кроме насосного, сообщили в департаменте ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде обсудят вопросы производственного травматизма
В аэропорту Белгорода в двигатель садящегося самолета попала птица
Сбербанк представил обновленный сервис приема онлайн-платежей для предпринимателей
С начала года 70 тысяч белгородцев не смогли уехать из России
Белгородец лишился 30 тысяч рублей, попросив незнакомца помочь ему снять деньги с карты
«Открытие» меняет лимиты на снятие наличных
Белгородка отделалась условным наказанием за махинации со страховыми полисами
Правительственная награда в юбилейный год
В Старом Осколе ночью из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 12 жильцов многоэтажки
Белгородский «Салют» начал сезон с крупной победы
Фотограф из Белгородской области стал победителем фотоконкурса «Вода России»
В Белгороде пройдет летний фестиваль экстремального спуска в воду фестиваль Fun Jumping
Липецкое отделение ПАО Сбербанк возглавил Роман Петрухин
Белгородцам готовят сюрприз в виде платной парковки возле ТРК «Сити Молл»
Белгородца-предпринимателя вынудили расстаться с более чем миллионом рублей
На базе Белгородского университета открылась седьмая летняя языковая школа