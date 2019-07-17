2019-07-17T17:10:13+03:00
Экономика

«Открытие» меняет лимиты на снятие наличных

С 1 августа изменения коснутся всей линейки карточных продуктов банка
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..Фото: Екатерина ПАПАКИНА
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Теперь с карт банка можно будет ежемесячно снимать до 1 миллиона рублей, а с премиального пластика – до 3 миллионов. Дневной лимит снятия соответственно составит 200 тысяч рублей и 1,2 миллиона.

Для наличной валюты будут действовать следующие ограничения: 17 тысяч долларов США / 15 тысяч евро ежедневно и 45 тысяч долларов США / 40 тысяч евро ежемесячно – по премиальным картам банка. По остальным дебетовым картам – день лимит составляет 3 тысячи долларов США / 2,5 тысячи евро, а в месяц - 15 тысяч долларов США / 13 тысяч евро.

Комиссии за снятие наличных остаются без изменений. Подробная информация - на сайте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в разделе «Тарифы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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