Белгородцам готовят сюрприз в виде платной парковки возле ТРК «Сити Молл»
За удовольствие посетить развлекательный центр придется заплатить 50 рублей в час
Белгородцам готовят сюрприз в виде платной парковки возле ТРК «Сити Молл». Фото сообщества "Белгород - это интересно" ВКонтакте.
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Очередной сюрприз в виде платной стоянки возле популярного торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл» готовят белгородцам. На первые полчаса придется заплатить 30 рублей, а за каждый час простоя – 50 рублей.
Хорошо хоть то, что платными станут 184 места поближе к экрану, а остальные 1300 по-прежнему останутся бесплатными, сообщает телеграмм-канал «Белгород №1».
На месте будущей платной стоянки уже появились паркомат и шлагбаум. Кто будут эти счастливчики, которым за удовольствие оставить машину поближе к входу придется платить, покажет время.
ИСТОЧНИК KP.RU