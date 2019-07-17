2019-07-17T10:31:38+03:00
Общество

Белгородцам готовят сюрприз в виде платной парковки возле ТРК «Сити Молл»

За удовольствие посетить развлекательный центр придется заплатить 50 рублей в час
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцам готовят сюрприз в виде платной парковки возле ТРК «Сити Молл». Фото сообщества "Белгород - это интересно" ВКонтакте.Белгородцам готовят сюрприз в виде платной парковки возле ТРК «Сити Молл». Фото сообщества "Белгород - это интересно" ВКонтакте.
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Очередной сюрприз в виде платной стоянки возле популярного торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл» готовят белгородцам. На первые полчаса придется заплатить 30 рублей, а за каждый час простоя – 50 рублей.

Хорошо хоть то, что платными станут 184 места поближе к экрану, а остальные 1300 по-прежнему останутся бесплатными, сообщает телеграмм-канал «Белгород №1».

На месте будущей платной стоянки уже появились паркомат и шлагбаум. Кто будут эти счастливчики, которым за удовольствие оставить машину поближе к входу придется платить, покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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