Белгородца подозревают в том, что он ногами избил жену за отказ приготовить ужин
Здоровью женщины причинен тяжкий вред
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Конфликт в семье жителей поселка Новосадовый произошел вечером 6 июля. Ситуация классическая. По версии следствия, 48-летний мужчина вернулся домой подшофе и потребовал ужин. Однако супруга отказалась кормить благоверного. Это привело злоумышленника в ярость. Он стянул жену с дивана и стал бить ее ногами по голове и туловищу. Жительница областного центра сама обратилась в полицию и больницу. - В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции статьи — до восьми лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU