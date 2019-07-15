2019-07-15T16:03:25+03:00
Общество

Белгородские приставы защитили права ребенка

Из-за неуплаты алиментов нерадивый родитель лишился земельного участка
Екатерина ПАПАКИНА
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фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
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Житель поселка Разумное в Белгородском районе «запамятовал» о присужденных судом алиментах на содержание несовершеннолетней дочери. Согласно судебному решению, мужчина должен быть отчислять четвертую часть своего заработка, но делать это не торопился. Настолько, что образовался долг размером более трехсот тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, сотрудниками ведомства было тщательно установлено имущественное положение должника, после чего наложен арест на его земельный участок. В итоге арестованное имущество было реализовано, и приставы не только перечислили деньги в пользу ребенка, но и взыскали с мужчины исполнительский сбор в размере 22 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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