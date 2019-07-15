В Белгородском районе спасатели пришли на помощь котенку

СЕГОДНЯ 15:06 2019-07-15T15:06:24+03:00

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В субботу, 13 июля, на телефон Службы спасения поступил звонок с просьбой о помощи животному. Жительница поселка Майский сообщила о том, что котенок провалился в технический колодец. Малышу всего несколько дней от роду, поэтому сам он выбраться никак не может.

Спасатели поисково-спасательной службы Белгородской области откликнулись на просьбу местной жительницы и выехали место происшествия. Специалисты спустились по лестнице в колодец и подняли измученного малыша на поверхность. Котенка передали в руки звонившей женщине, теперь его жизни ничто не угрожает.

Главное управление регионального МЧС напоминает: в случае происшествия звоните по телефону «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU