2019-07-13T11:08:28+03:00
Общество

Белгородские городские парки и скверы обработают против клещей

Жителей и гостей города просят в период обработки и в течение трех часов после ее проведения не посещать места отдыха
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские городские парки и скверы обработают против клещей.Белгородские городские парки и скверы обработают против клещей.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде специалисты проведут акарицидную обработку парков и урочищ города. Жителей города просят во время обработки и в течение трех часов после ее окончания не посещать указанные места отдыха. Обработку провевут во вторник, 16 июня по следующему графику:

с 05:30 – 07:30 - парк Победы;

с 05:30 – 07:30 – парк «Котофей»;

с 08:00 – 10:00 – Центральный парк культуры и отдыха;

с 12:30 – 13:30 –сквер Есенина в районе скульптуры Сергея Есенина;

с 12:30 – 13:30 –сквер Есенина в районе скульптурной композиции «Книга».

Администрация города просит обратить внимание на то, что в графике работ возможны изменения в связи с погодными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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