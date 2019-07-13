Белгородские городские парки и скверы обработают против клещей
В Белгороде специалисты проведут акарицидную обработку парков и урочищ города. Жителей города просят во время обработки и в течение трех часов после ее окончания не посещать указанные места отдыха. Обработку провевут во вторник, 16 июня по следующему графику:
с 05:30 – 07:30 - парк Победы;
с 05:30 – 07:30 – парк «Котофей»;
с 08:00 – 10:00 – Центральный парк культуры и отдыха;
с 12:30 – 13:30 –сквер Есенина в районе скульптуры Сергея Есенина;
с 12:30 – 13:30 –сквер Есенина в районе скульптурной композиции «Книга».
Администрация города просит обратить внимание на то, что в графике работ возможны изменения в связи с погодными условиями.
ИСТОЧНИК KP.RU