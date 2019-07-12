Белгородца подозревают в избиении тещи костылем

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-12T13:10:27+03:00

Мужчину возмутило, что пенсионерка вмешалась в их с женой ссору

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Из больницы в Дежурную часть УМВД России по г. Белгороду поступило сообщение о доставленной с ушибами головы 67-летней пациентке. Участковые провели проверку и выяснили, что женщина пострадала во время конфликта с зятем. Подозреваемого – 43-летнего мужчину, задержали.

По предварительным данным, изначально у белгородца произошел конфликт с женой. Однако в семейную ссору вмешалась проживающая с ними в одной квартире пенсионерка. Это окончательно вывело мужчину из себя. Злоумышленник схватил металлический костыль и нанес им несколько ударов теще по голове и плечам. Скорую для пострадавшей вызвала дочь.

В отношении подозреваемого дознаватели возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Выяснение отношений с тещей может стоить ему двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU