Белгородский пенсионер нанес своей подруге удар такой силы, что она скончалась

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-12T12:13:27+03:00

Ссора между супругами произошла из-за того, что выпивали они только на пенсию мужчины

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Следственным отделом по городу Белгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области предъявлено обвинение 63-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчина начал ссору из-за того, что выписали они с подругой только на его деньги.

Как было установлено во время следствия, 3 июля 2019 года обвиняемый распивал спиртное со своей сожительницей в квартире по улице Железнодорожной Белгорода. Его претензии к 61-летней подруге о том, что пьют они только на его пенсию, закончились разборками. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил женщину по голове. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU