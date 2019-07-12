2019-07-12T09:22:12+03:00
Общество

Белгородские рыбаки ловили рыбу, используя подъемники «паук»

Запрещенное орудие лова рыбы изъяли судебные приставы
Ирина ТАРАСОВА
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Судебные приставы изъяли в белгородских рыбаков запрещенные орудия лова.Судебные приставы изъяли в белгородских рыбаков запрещенные орудия лова.Фото: "КП" Архив
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Судебные приставы отдела судебных приставов по Ракитянскому и Краснояружскому районам УФССП России по Белгородской области изъяли у белгородцев и передали в МТУ Росимущество два запрещенных орудие лова рыбы «паук».

2 исполнительных производства были возбуждены в отношении граждан за нарушения административного законодательства по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Как установил мировой судья, жители Ракитянского района в месте слияния рек Пены и Ивнянка ловили рыбу с использованием запрещенных орудий вылова — подъемников «Паук».

Конфискованные орудия вылова изъяты и переданы в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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