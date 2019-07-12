Белгородские рыбаки ловили рыбу, используя подъемники «паук»
Судебные приставы отдела судебных приставов по Ракитянскому и Краснояружскому районам УФССП России по Белгородской области изъяли у белгородцев и передали в МТУ Росимущество два запрещенных орудие лова рыбы «паук».
2 исполнительных производства были возбуждены в отношении граждан за нарушения административного законодательства по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ. Как установил мировой судья, жители Ракитянского района в месте слияния рек Пены и Ивнянка ловили рыбу с использованием запрещенных орудий вылова — подъемников «Паук».
Конфискованные орудия вылова изъяты и переданы в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях.
ИСТОЧНИК KP.RU