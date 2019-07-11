СЕГОДНЯ 16:44 2019-07-11T16:44:00+03:00

О лучших выпускниках белгородских вузов работодатели узнают из свеженького кадрового справочника. Фото НИУ "БелГУ".

Более 300 резюме упорядочены по специальностям и направлениям

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Департамент внутренней и кадровой политики региона выпустил сборник «Лучшие выпускники вузов Белгородской области-2019». Более 300 резюме этого кадрового справочника лучших выпускников упорядочены по специальностям и направлениям подготовки и затрагивают практически все аспекты социальной сферы и экономики региона.

Большинство (147) представленных резюме – выпускников НИУ «БелГУ». Их можно увидеть практически во всех разделах справочника – «Гуманитарные науки», «Естественные науки», Социальные науки», «Культура» и «Технические науки».

Справочник оказывает помощь талантливым выпускникам в достойном трудоустройстве и одновременно содействует региональным работодателям в поиске грамотных и компетентных молодых специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU