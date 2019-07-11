2019-07-11T16:44:00+03:00
Общество

О лучших выпускниках белгородских вузов работодатели узнают из свеженького кадрового справочника

Более 300 резюме упорядочены по специальностям и направлениям
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
О лучших выпускниках белгородских вузов работодатели узнают из свеженького кадрового справочника. Фото НИУ "БелГУ".О лучших выпускниках белгородских вузов работодатели узнают из свеженького кадрового справочника. Фото НИУ "БелГУ".
Изменить размер текста:

Департамент внутренней и кадровой политики региона выпустил сборник «Лучшие выпускники вузов Белгородской области-2019». Более 300 резюме этого кадрового справочника лучших выпускников упорядочены по специальностям и направлениям подготовки и затрагивают практически все аспекты социальной сферы и экономики региона.

Большинство (147) представленных резюме – выпускников НИУ «БелГУ». Их можно увидеть практически во всех разделах справочника – «Гуманитарные науки», «Естественные науки», Социальные науки», «Культура» и «Технические науки».

Справочник оказывает помощь талантливым выпускникам в достойном трудоустройстве и одновременно содействует региональным работодателям в поиске грамотных и компетентных молодых специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде на территории гаражного массива нашли тело молодой украинки
В Белгородской области из реки Нежеголь взяты пробы воды для детального исследования
Белгородский водитель заплатит пассажиру 500 тысяч рублей
Жительница Губкина утопила в ванной 4-месячную дочь
«Ростелеком» готов к оказанию услуг VAR с первого тура сезона РПЛ 2019/20
Белгородские приставы взыскали таможенный штраф за превышение веса мандарин
Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль»
Белгородские спасатели советуют, как уберечь себя во время грозы
В Белгороде отгремел фестиваль Symphonyopen-air «SOVA»
В Белгороде конфликт жильца с отдыхавшими у подъезда парнями закончился ударом лопатой
Белгородский фермер едва не лишился комбайна из-за долгов
«Мерседес» уроженца Белгородчины стоимостью 75 миллионов отправили на штрафстоянку
Общественную палату Белгорода возглавила руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака»
В Белгородском регионе сохраняется дождливая погода
Банк «Открытие»: 100 миллиардов малому и среднему бизнесу
В Белгороде «Ростелеком» подвел итоги конкурса имени Ф.Ф. Дробота
Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций
В Белгородском музее откроется выставка из фондов московского Музея Победы
В Белгородской области после суда над любителем пьяной езды возбуждены уголовные дела в отношении свидетелей
На Белгородской границе задержали граждан Нигерии и Республики Гана
Полицейские вернули жительнице Белгородской области похищенных гусят целыми и невредимыми
В Белгородском районе индивидуальному предпринимателю сожгли склад с зерном
В Белгородской области заработал 21-й пункт выкупа вторсырья
В Белгородском районе энергетики обеспечивают электроснабжение школы
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самыми выгодными тарифами на онлайн-обслуживание для малого бизнеса
В Белгородском регионе появится свой Рейхстаг