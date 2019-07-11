2019-07-11T15:39:33+03:00
Общество

В Белгороде на территории гаражного массива нашли тело молодой украинки

25-летняя девушка ушла из дома 7 июля после ссоры с родителями
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде на территории гаражного массива нашли тело молодой украинки.В Белгороде на территории гаражного массива нашли тело молодой украинки.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Тело молодой 25-летней женщины нашли в районе Харгоры на территории гаражного массива 10 июля. В ходе предварительных опросов удалось установить, что погибшая ушла из дома после ссоры, где она проживала вместе с родителями 7 июля. 25-летняя гражданка Украины временно проживала на территории России и вместе с родителями снимала квартиру на улице Есенина в одной из многоэтажек.

По предварительным данным, на теле девушки нет видимых следов насилия и смерть ее не носит криминальный характер. Тем не менее, органы назначили проверку по данному факту. Проводятся экспертизы, которые позволят установить причину смерти молодой украинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
О лучших выпускниках белгородских вузов работодатели узнают из свеженького кадрового справочника
В Белгородской области из реки Нежеголь взяты пробы воды для детального исследования
Белгородский водитель заплатит пассажиру 500 тысяч рублей
Жительница Губкина утопила в ванной 4-месячную дочь
«Ростелеком» готов к оказанию услуг VAR с первого тура сезона РПЛ 2019/20
Белгородские приставы взыскали таможенный штраф за превышение веса мандарин
Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль»
Белгородские спасатели советуют, как уберечь себя во время грозы
В Белгороде отгремел фестиваль Symphonyopen-air «SOVA»
В Белгороде конфликт жильца с отдыхавшими у подъезда парнями закончился ударом лопатой
Белгородский фермер едва не лишился комбайна из-за долгов
«Мерседес» уроженца Белгородчины стоимостью 75 миллионов отправили на штрафстоянку
Общественную палату Белгорода возглавила руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака»
В Белгородском регионе сохраняется дождливая погода
Банк «Открытие»: 100 миллиардов малому и среднему бизнесу
В Белгороде «Ростелеком» подвел итоги конкурса имени Ф.Ф. Дробота
Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций
В Белгородском музее откроется выставка из фондов московского Музея Победы
В Белгородской области после суда над любителем пьяной езды возбуждены уголовные дела в отношении свидетелей
На Белгородской границе задержали граждан Нигерии и Республики Гана
Полицейские вернули жительнице Белгородской области похищенных гусят целыми и невредимыми
В Белгородском районе индивидуальному предпринимателю сожгли склад с зерном
В Белгородской области заработал 21-й пункт выкупа вторсырья
В Белгородском районе энергетики обеспечивают электроснабжение школы
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самыми выгодными тарифами на онлайн-обслуживание для малого бизнеса
В Белгородском регионе появится свой Рейхстаг