В Белгороде на территории гаражного массива нашли тело молодой украинки

СЕГОДНЯ 15:39 2019-07-11T15:39:33+03:00

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Тело молодой 25-летней женщины нашли в районе Харгоры на территории гаражного массива 10 июля. В ходе предварительных опросов удалось установить, что погибшая ушла из дома после ссоры, где она проживала вместе с родителями 7 июля. 25-летняя гражданка Украины временно проживала на территории России и вместе с родителями снимала квартиру на улице Есенина в одной из многоэтажек.

По предварительным данным, на теле девушки нет видимых следов насилия и смерть ее не носит криминальный характер. Тем не менее, органы назначили проверку по данному факту. Проводятся экспертизы, которые позволят установить причину смерти молодой украинки.

ИСТОЧНИК KP.RU