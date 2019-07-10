2019-07-10T14:27:36+03:00
Общество

Общественную палату Белгорода возглавила руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака»

Евгения Кондратюк при голосовании набрала наибольшее количество голосов
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества "Святое Белогорье против детского рака" ВКонтакте.Фото сообщества "Святое Белогорье против детского рака" ВКонтакте.
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В Белгороде – новый председатель Общественной палаты. Им в результате голосования стала руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, которая набрала наибольшее количество голосов.

Как известно, Общественная палата Белгорода избирается сроком на три года. В ее состав входит 30 человек. 10 из них делегирует горсовет по предложению общественных организаций, еще по 10 кандидатурам принимает решения мэр. И только потом 20 избранных членов палаты выбирают из представителей общественных организаций еще 10 членов Общественной палаты.

На пленарном заседании говорили, что первоначальной задачей Общественной палаты является помощь некоммерческим организациям, которые делают ставку на социально-значимые проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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