25-летний белгородец силой отобрал у несовершеннолетней мобильник

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-08T16:50:01+03:00

Увидев в руках девочки телефон, он затолкал ребенка в подъезд дома и вырвал из ее рук мобильный телефон

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Днем 21 января 2019 года 25-летний житель Губкина, ожидая транспорт на остановке, увидел через дорогу девочку с мобильником в руках. Молодой мужчина последовал за несовершеннолетней до подъезда дома. И там, затолкав ее в угол, силой отобрал мобильный телефон стоимостью 3 тысячи рублей.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора обвиняемому. Житель Губкина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима,сообщают в пресс-службе регионального Следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU