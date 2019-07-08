В Белгородской области до 16 июля включительно сохранится дождливая погода
Дожди, которые наконец-то пришли в Белгородскую область, продержатся до 16 июля, говорят синоптики. Уже вчера, 7 июля, по области шел дожди, местами переходя в проливной. При этом синоптики утверждают, что весь июль будет дождливым.
Ранее сообщалось, что, несмотря на дождливую погоду, температура воздуха все равно будет держаться на достаточно высокой отметке: дневная температура составит пестами плюс 27 градусов. По уточненным данным, которые предоставили синоптики, воздух в ближайшую неделю прогреется всего до отметки +23 градуса. По всему региону каждый день дожди, местами грозы.
Грозовой фронт уйдет из региона после 21 июля, сообщают синоптики, и температура воздуха станет возрастать.
Начиная со второй декады месяца метеорологи обещают среднюю температуру воздуха днем от +25 до +27 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU