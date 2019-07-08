В Белгородской области до 16 июля включительно сохранится дождливая погода

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-08T11:01:25+03:00

В Белгородской области до 16 июля включительно будет дождливая погода. Фото: "КП" Архив

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Дожди, которые наконец-то пришли в Белгородскую область, продержатся до 16 июля, говорят синоптики. Уже вчера, 7 июля, по области шел дожди, местами переходя в проливной. При этом синоптики утверждают, что весь июль будет дождливым.

Ранее сообщалось, что, несмотря на дождливую погоду, температура воздуха все равно будет держаться на достаточно высокой отметке: дневная температура составит пестами плюс 27 градусов. По уточненным данным, которые предоставили синоптики, воздух в ближайшую неделю прогреется всего до отметки +23 градуса. По всему региону каждый день дожди, местами грозы.

Грозовой фронт уйдет из региона после 21 июля, сообщают синоптики, и температура воздуха станет возрастать.

Начиная со второй декады месяца метеорологи обещают среднюю температуру воздуха днем от +25 до +27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU