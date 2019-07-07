СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-07T12:39:34+03:00

Как изменится в Белгороде расписание движения маршруток с 11 июля. Фото: "КП" Архив

В областном центре станет курсировать автобус из Новой Жизни на Харгору, а также поменяется расписание многих маршруток

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С 11 июля в Белгороде кардлинально изменится движение многих маршруток, а также появятся новые автобусные сообщения. Так, 4 автобуса №47 Каштановая — Есенина (ТРК «Сити Молл») пустят по маршруту следования: Каштановая — Щорса — Костюкова — Губкина — Королёва — Щорса — Есенина (ТРК «Сити Молл») — Щорса — Королёва — Губкина — Костюкова — Щорса — Каштановая. На 22.30 запланирован последний рейс с улицы Каштановой, с Есенина послений автобус будет уходить в в 23:10.

2 автобуса будут ходить с раннего утра по маршруту № 30А – от железнодорожного вокзала до микрорайонов Юго-Западный 2.2 и 2.1.

Первый автобус №30 а будет отправляться уже в 5:30 от улицы Каштановой до железнодорожного вокзала и обратном направлении. Работать в обе стороны будут 4 маршрутки до 23:30.

Напомним, что с 11 июля пустят новый маршрут до «Аквапарка», который будет отправляться с остановки «Энергомаш».

ИСТОЧНИК KP.RU