Как изменится в Белгороде расписание движения маршруток с 11 июля
С 11 июля в Белгороде кардлинально изменится движение многих маршруток, а также появятся новые автобусные сообщения. Так, 4 автобуса №47 Каштановая — Есенина (ТРК «Сити Молл») пустят по маршруту следования: Каштановая — Щорса — Костюкова — Губкина — Королёва — Щорса — Есенина (ТРК «Сити Молл») — Щорса — Королёва — Губкина — Костюкова — Щорса — Каштановая. На 22.30 запланирован последний рейс с улицы Каштановой, с Есенина послений автобус будет уходить в в 23:10.
2 автобуса будут ходить с раннего утра по маршруту № 30А – от железнодорожного вокзала до микрорайонов Юго-Западный 2.2 и 2.1.
Первый автобус №30 а будет отправляться уже в 5:30 от улицы Каштановой до железнодорожного вокзала и обратном направлении. Работать в обе стороны будут 4 маршрутки до 23:30.
Напомним, что с 11 июля пустят новый маршрут до «Аквапарка», который будет отправляться с остановки «Энергомаш».
ИСТОЧНИК KP.RU