Белгородского предпринимателя судебные приставы нашли на Кипре

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-04T11:42:20+03:00

Продать свой бизнес он смог только после уплаты всех долгов

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Чтобы продать свой бизнес индивидуальный предприниматель, владеющий торговой базой в Губкине, заплатил более 873 тысяч рублей долгов. Правда, для этого судебным приставам пришлось установить его место жительства. Оказалось, что он живет на Кипре.

Индивидуальный предприниматель в общей сложности задолжал по налогам более 816 тысяч рублей.

Должник в установленный добровольный срок задолженность не оплатил, в связи с чем судебные приставы применили меры принудительного исполнения. Было установлено имущественное положение должника, а затем вынесен запрет на регистрационные действия в отношении 3 единиц автотранспортных средств должника. Кроме этого, было установлено, что должник фактически проживает на Кипре, является владельцем торговой базы в Губкине и имеет намерения продать свой бизнес.

Затем судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества: складских помещений, земельного участка, административных и хозяйственных построек. Только такие действия судебных приставов принудили индивидуального предпринимателя оплатить долги.

ИСТОЧНИК KP.RU