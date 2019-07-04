СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-04T09:03:49+03:00

В Белгороде от остановки «Энергомаш» будут курсировать автобусы до нового аквапарка. Фото: "КП" Архив

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С 11 июля в Белгороде от остановки «Энергомаш» до новой остановки «Аквапарк» станут курсировать новые маршруты автобусов. При этом, подчеркивают власти города, старые остановки останутся, добавятся только новые. Помог разработать новые остановки проект «Народная экспертиза».

В Майский-8 будет ходить — (102 М), в Новосадовый 16/1 — (104 Н), в микрорайон Стрелецкое-73 — (105), в микрорайон Северный 20/20а — (112), в микрорайон Стрелецкое-72 и поселок Комсомольский — (116 Б).

В Белгородской районной администрации сообщают, что до «Аквапарка» от «Энергомаша» с 11 июля будет курсировать автобус №117а.

ИСТОЧНИК KP.RU