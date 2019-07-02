Сегодня под Белгородом на территории частного домовладения горела теплица

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-02T16:15:43+03:00

В ликвидации пожара приняли участие 12 человек и 4 единицы техники

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Утро 2 июля в Единой дежурно-диспетчерской службе началось со звонка с сообщение о пожаре на территории частного домовладения. Звонившие сообщали, что горит теплица на территории частного домовладения по улице Луговой в селе Нижний Ольшанец Белгородского района. Всего в тушении пожара приняли участие 12 человек и 4 единицы техники.

По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, на место пожара были направлены дежурный караул Пожарно-спасательной части № 2 и дежурный караул Специализированной пожарно-спасательной части, которые быстро локализовали и потушили возгорание.

Всего к ликвидации пожара привлекались 12 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС - 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU