2019-07-02T16:15:43+03:00
Общество

Сегодня под Белгородом на территории частного домовладения горела теплица

В ликвидации пожара приняли участие 12 человек и 4 единицы техники
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото МЧС Медиа.Фото МЧС Медиа.
Изменить размер текста:

Утро 2 июля в Единой дежурно-диспетчерской службе началось со звонка с сообщение о пожаре на территории частного домовладения. Звонившие сообщали, что горит теплица на территории частного домовладения по улице Луговой в селе Нижний Ольшанец Белгородского района. Всего в тушении пожара приняли участие 12 человек и 4 единицы техники.

По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, на место пожара были направлены дежурный караул Пожарно-спасательной части № 2 и дежурный караул Специализированной пожарно-спасательной части, которые быстро локализовали и потушили возгорание.

Всего к ликвидации пожара привлекались 12 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС - 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В белгородском выставочном зале «Родина» откроется выставка работ валуйских художников
В белгородском суде будут рассматривать дело об избиении чайником
В Белгороде пьяная пенсионерка напала на дочь с ножом
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
Студотряд «Фаза» начал работу на энергообъектах Белгородской области
В Старом Осколе маршрутка опрокинулась и легла на бок в кювете
Белгородского несовершеннолетнего, виновного в изнасиловании, задержали при попытке покинуть страну
Белгородцев приглашают на четырехдневный день рождения
Заместитель главного судебного пристава по Белгородской области проведет прием в Старом Осколе
Белгородец за дачу взятки в размере 130 тысяч рублей оплатил штраф в три раза больше
В белгородском дворе девушка ударила бутылкой по голове женщину, сделавшую ей замечание
Белгородцам завтра лучше запастись зонтами на случай сильных дождей
В Белгородском регионе «КамАЗ» буквально смял «Рено Логан»
Белгородец попал в колонию, продавая несуществующие автомобили
Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Сегодня, в понедельник, 1 июля, белгородцев ждет неприятный сюрприз – отключение воды
Белгородский райсуд взыскал 5 миллионов с застройщика за течь в крыше в пользу хозяйки квартиры