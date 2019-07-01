Белгородский райсуд взыскал 5 миллионов с застройщика за течь в крыше в пользу хозяйки квартиры
Белгородский суд взыскал 5 миллионов рублей со строительной компании в пользу хозяйки квартир, которая пыталась решить проблему протекающей кровли с 2013 года. Устав от постоянных протечек кровли, она подала иск на застройщика, сообщают в пресс-службе суда.
Как стало известно, 2 квартиры белгородка оформила в компании по договору инвестирования еще в 2013 году. Но жить в них было невозможно из-за постоянной протекающей кровли. В местах, где стены стыкуются с кровлей, из-за протечек постоянно образовывалась плесень. Отмечается, что застройщик какие-то работы после очередного обращения проводил, но через какое-то время проблема возвращалась.
Суд лишь частично удовлетворил иск женщины, так как в нем она требовала не только возвратить деньги за квартиры, но и возместить ей убытки за пользование чужими денежными средствами и компенсировать ей моральный вред.
ИСТОЧНИК KP.RU