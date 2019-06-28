СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-28T18:05:12+03:00

Два белгородца будут отвечать за изнасилование своей знакомой. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

В Белгородском районе осуждены 45 и 41-летние местные жители, которые в декабре 2016 года, применив физическую силу и подавив волю потерпевшей, изнасиловали ее. Как сообщает пресс-служба СК РФ по Белгородской области, в ходе расследования уголовного дела обвиняемые вину в совершении преступления не признавали и оказывали активное противодействие следствию.

Но собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора. Оба белгородца признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Следствием и судом было установлено, что 9 декабря 2016 года обвиняемые, находясь в квартире одного из них в поселке Разумное, распивали спиртные напитки в компании 35 - летней знакомой. Под воздействием спиртного они изнасиловали женщину.

За совершенное преступление суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU