2019-06-28T18:05:12+03:00
Общество

Два белгородца будут отвечать за изнасилование своей знакомой

В ходе следствия мужчины отрицали свою вину и оказывали активное противодействие следствию
Ирина ТАРАСОВА
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Два белгородца будут отвечать за изнасилование своей знакомой.Два белгородца будут отвечать за изнасилование своей знакомой.Фото: "КП" Архив
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В Белгородском районе осуждены 45 и 41-летние местные жители, которые в декабре 2016 года, применив физическую силу и подавив волю потерпевшей, изнасиловали ее. Как сообщает пресс-служба СК РФ по Белгородской области, в ходе расследования уголовного дела обвиняемые вину в совершении преступления не признавали и оказывали активное противодействие следствию.

Но собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора. Оба белгородца признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Следствием и судом было установлено, что 9 декабря 2016 года обвиняемые, находясь в квартире одного из них в поселке Разумное, распивали спиртные напитки в компании 35 - летней знакомой. Под воздействием спиртного они изнасиловали женщину.

За совершенное преступление суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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