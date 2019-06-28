СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-28T14:05:58+03:00

В Белгородской области во время ДТП был смертельно травмирован водитель «Урала». Фото сообщества "Авто Белгород" ВКонтакте.

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В Белгородской области в Прохоровском районе в хуторе Нижняя Гусынка по улице Березовой 27 июня произошло смертельное ДТП, в котором был травмирован водитель автомобиля «Урал». 56-летний водитель на ВАЗ 2106 не уступил дорогу «Уралу» с прицепом, столкнулся с ним. Грузовик съехал в кювет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Водитель «ВАЗа» также получил телесные повреждения и был доставлен в районную больницу.. На место аварии прибыли спасатели, сотрудники ДПС и бригада «скорой помощи».

Всего в этот день в регионе произошло 2 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 2 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU