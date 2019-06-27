Белгородские энергетики начали переводить транспорт на газомоторное топливо

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-27T16:56:26+03:00

В службе механизации и транспорта уже приступили к оснащению первой партии легковых и грузо-пассажирских автомобилей

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Пилотный проект по переводу автотранспорта на газомоторное топливо стартует в «Россети Центр Белгородэнерго». Согласно утвержденной дорожной карте в этом году на метан будет переоборудован 51 автомобиль филиала. Всего же до конца 2021 года планируется перевести на газ 212 единиц техники.

По прогнозам специалистов, это приведет к снижению затрат на топливо и увеличению срока эксплуатации двигателя. Кроме того, дополнительными преимуществами станут снижение вредных выбросов в атмосферу и принятое на региональном уровне 50-процентное снижение ставки транспортного налога.

Обучение по программе подготовки водителей для работы на автомобилях с газобаллонным оборудованием в текущем году пройдут 122 человека.

Проект реализуется в рамках Соглашения о взаимодействии правительства Белгородской области и Россети Центр, подписанного 7 декабря прошлого года губернатором Евгением Савченко и генеральным директором компании Игорем Маковским. За ближайшие три года на газ планируется перевести порядка 25% автомобилей.

Напомним, что с 2019 года в регионе реализуется пилотный проект по интенсивному развитию рынка газомоторного топлива. Он является частью федеральной программы по развитию рынка ГМТ. За три года в регионесобираются построить свыше 30 автозаправок, более 20 сервисных станций по обслуживанию и переводу авто на газ.

ИСТОЧНИК KP.RU