В Белгороде судебные приставы вместе с детьми пробежали кросс
Всероссийский легкоатлетическиий пробег прошел под лозунгом "Россия - территория без наркотиков"
Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
Изменить размер текста:
В парке Победы 26 июня состоялся Всероссийский легкоатлетический пробег «Россия — территория без наркотиков», приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В нем приняли участие семейные пары работников Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области и их дети.
Цель соревнований — привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам, в том числе незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, формирования у детей и подростков негативного отношения к потреблению наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU