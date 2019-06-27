В Белгороде судебные приставы вместе с детьми пробежали кросс

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-27T12:21:59+03:00

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В парке Победы 26 июня состоялся Всероссийский легкоатлетический пробег «Россия — территория без наркотиков», приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В нем приняли участие семейные пары работников Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области и их дети.

Цель соревнований — привлечение общественного внимания к социально значимым проблемам, в том числе незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, формирования у детей и подростков негативного отношения к потреблению наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU