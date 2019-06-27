Белгородца обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-27T09:38:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Караичное Шебекинского района была совершена кража телевизора. Ее совершили 33-летний местный житель, который уговорил своего несовершеннолетнего знакомого сделать это вместе. При этом мужчина знал, что его приятель – несовершеннолетний. Теперь он будет отвечать не только за кражу, но и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, сообщают в пресс-службе следственного управления СК Российской Федерации по Белгородской области.

По версии следствия, 12 марта 2019 года обвиняемый проник в домовладение жительницы Шебекинского района, чтобы похитить у нее телевизор. Но понял, что самостоятельно вынести украденное не сможет. Достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте своего 16-летнего знакомого, уговорил его помочь.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления., сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU