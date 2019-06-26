2019-06-26T17:08:46+03:00
Общество

В Белгороде могут наложить запрет на многоэтажную застройку в центре

Точечная застройка ведет к коллапсу, считает губернатор
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде могут наложить запрет на многоэтажную застройку в центре.В Белгороде могут наложить запрет на многоэтажную застройку в центре.Фото: "КП" Архив
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Губернатор региона на заседании совета «Белгородчина – рукотворный парк», который прошел 25 июня, предложил разрешать строительство многоэтажных домов только в случае реконструкции целых кварталов. Евгений Савченко подчеркнул: «Посмотрите на эту панораму. Это наглядное пособие ошибочных градостроительных решений всех мэров 1990-х, нулевых и 2010-х годов, которые ведут к коллапсу».

Также губернатор добавил, что «мы должны избавиться от прошлых ошибок, которые все еще нас сопровождают. Нужно прекратить всякую точечную застройку и вообще прекратить многоэтажное строительство в исторической черте Белгорода, за исключением реконструкции квартальной или полуквартальной застройки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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