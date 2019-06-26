Белгородский автобус с незаконными изменениями в конструкции помещен на спецстоянку
На 966-м километре автодороги М-5 «Урал» был остановлен «Икарус-250» с белгородским регистрационным номером. Сотрудник ОГИБДД О МВД России по городу. Жигулевску в ходе проверки транспортного средства обратил внимание на то, что в конструкцию автобуса внесены незаконные изменения. В результате автобус отправили на спецстоянку, а водителя, 1990 года рождения, жителя Белгородской области, привлекли к административной ответственности
В ходе проверки выяснилось, что без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации в автобусе были установлены сиденья-конструкторы (8едитниц), люфт рулевого управления составил 22,5%.
Кроме того, что автобус помещен на специализированную стоянку, была также аннулирована регистрация этого транспортного средства, сообщают пресс-службе областного МВД
ИСТОЧНИК KP.RU