СЕГОДНЯ 16:16 2019-06-26T16:16:36+03:00

Белгородский автобус с незаконными изменениями в конструкции помещен на спецстоянку. Скриншот видео.

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На 966-м километре автодороги М-5 «Урал» был остановлен «Икарус-250» с белгородским регистрационным номером. Сотрудник ОГИБДД О МВД России по городу. Жигулевску в ходе проверки транспортного средства обратил внимание на то, что в конструкцию автобуса внесены незаконные изменения. В результате автобус отправили на спецстоянку, а водителя, 1990 года рождения, жителя Белгородской области, привлекли к административной ответственности

В ходе проверки выяснилось, что без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации в автобусе были установлены сиденья-конструкторы (8едитниц), люфт рулевого управления составил 22,5%.

Кроме того, что автобус помещен на специализированную стоянку, была также аннулирована регистрация этого транспортного средства, сообщают пресс-службе областного МВД

ИСТОЧНИК KP.RU