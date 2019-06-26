2019-06-26T16:16:36+03:00
Общество

Белгородский автобус с незаконными изменениями в конструкции помещен на спецстоянку

Водителя привлекли к административной ответственности инспекторы Самарской области
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Белгородский автобус с незаконными изменениями в конструкции помещен на спецстоянку. Скриншот видео.Белгородский автобус с незаконными изменениями в конструкции помещен на спецстоянку. Скриншот видео.
Изменить размер текста:

На 966-м километре автодороги М-5 «Урал» был остановлен «Икарус-250» с белгородским регистрационным номером. Сотрудник ОГИБДД О МВД России по городу. Жигулевску в ходе проверки транспортного средства обратил внимание на то, что в конструкцию автобуса внесены незаконные изменения. В результате автобус отправили на спецстоянку, а водителя, 1990 года рождения, жителя Белгородской области, привлекли к административной ответственности

В ходе проверки выяснилось, что без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации в автобусе были установлены сиденья-конструкторы (8едитниц), люфт рулевого управления составил 22,5%.

Кроме того, что автобус помещен на специализированную стоянку, была также аннулирована регистрация этого транспортного средства, сообщают пресс-службе областного МВД

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде могут наложить запрет на многоэтажную застройку в центре
На Лебединском ГОКе - новая техника
Белгородцев в июле ожидают три жарких фестивальных дня
На прошлой неделе на территории Белгородского региона произошло 43 загорания травы
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
Губернатор предложил белгородцам добираться на работу на велосипедах и самокатах
Игорь Маковский: «Энергетики определили путь развития – это применение новых технологий»
В Белгороде на кольцевой развязке перевернулся большегруз
Белгородским многодетным семьям повысят пособия с 50 рублей до 10 тысяч
Белгородцев вновь предупреждают об опасности
Юных художников из Белгородской области пригласили к участию в конкурсе детских комиксов
В Белгороде запущена «горячая линия» по борьбе с наркотиками
В Белгороде проверят систему оповещения
Скрывающийся от алиментов отец-белгородец признан безвестно отсутствующим