Губернатор предложил белгородцам добираться на работу на велосипедах и самокатах

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-26T10:20:47+03:00

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Предложение губернатора пересесть белгородцам на велосипеды и самокаты прозвучало вновь. Несколько лет назад Евгений Савченко озвучил такое предложение. При этом глава региона считает, что в первую очередь о таком передвижении должны позаботиться работодатели, стимулируя своих подчиненных. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Свое предложение губернатор высказал на заседании совета по реализации проекта «Белгородчина – рукотворный парк», во время которого обсуждался вопрос о модернизации улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU