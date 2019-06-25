В Белгороде запущена «горячая линия» по борьбе с наркотиками

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-25T16:27:37+03:00

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В Белгороде в рамках операции по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих растений организована работа «горячей линии». Ее цель – перекрыть возможности распространения наркотических веществ.

Информацию о местах произрастания, распространения и употребления запрещенных веществ на территории города Белгорода можно сообщить круглосуточно в УМВД России по Белгороду по тел. (4722) 31-22-02 и по будням с 9.00 до 18.00 в администрацию города по тел. (4722) 27-34-66.

Работа «горячей линии» продлится до 5 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU