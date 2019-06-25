В Белгороде запущена «горячая линия» по борьбе с наркотиками
Цель «горячей линии» – выявление и уничтожение посевов наркотикосодержащих растений
Фото: управление по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.
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В Белгороде в рамках операции по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих растений организована работа «горячей линии». Ее цель – перекрыть возможности распространения наркотических веществ.
Информацию о местах произрастания, распространения и употребления запрещенных веществ на территории города Белгорода можно сообщить круглосуточно в УМВД России по Белгороду по тел. (4722) 31-22-02 и по будням с 9.00 до 18.00 в администрацию города по тел. (4722) 27-34-66.
Работа «горячей линии» продлится до 5 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU