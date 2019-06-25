2019-06-25T14:34:13+03:00
Общество

В Белгороде проверят систему оповещения

В рамках плановой проверки будут включены уличные громкоговорители
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде проверят систему оповещения.В Белгороде проверят систему оповещения.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде 26 июня с 14.00 до 15.00 пройдет плановая комплексная проверка работоспособности технических систем оповещения. Горожан просят не беспокоиться во время включения уличных громкоговорителей.

Уличные громкоговорители будут включены на территории Белгородского хладокомбината по улице Дзгоева, ОАО «ЖБК-1» по улице Коммунальной, школы № 18 на улице Репина и Соборной площади.

Спасатели города просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами.

По всем возникающим вопросам рекомендуется звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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