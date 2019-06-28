2019-06-28T14:44:14+03:00
Общество

Белгородские спасатели вызволили из ловушки косулю

Животное провалилось в канализационный колодец в поселке Майский-8
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские спасатели вызволили из ловушки косулю. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Белгородские спасатели вызволили из ловушки косулю. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В Центр обработки вызовов -112 звонок поступил июньским вечером. Звонили обеспокоенные жители поселка Майский-8 Белгородского района. Они сообщили, что в районе улицы Благодатная в канализационный колодец провалилось животное. Спасатели вызволили его из беды, оказалось, что это косуля угодила в ловушку.

Приехавшие специалисты поисково-спасательной службы Белгородской области, обследовав место происшествия, установили, что в канализационном колодце находится косуля. Путем сложных и одновременно осторожных манипуляций животное удалось вызволить из колодца. Его осмотрели, чтобы убедиться, что падение в колодец не нанесло косуле вреда. Установив, что травм нет, животное отпустили на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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