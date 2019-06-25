Скрывающийся от алиментов отец-белгородец признан безвестно отсутствующим

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-25T12:45:00+03:00

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В Белгородской области судебные приставы провели и законодательно оформили процедуру признания горе-отца, уроженца поселка Разумное, безвестно отсутствующим. Злостный неплательщик алиментов в связи с невозможностью установления места его нахождения был объявлен в розыск с 2014 года. Длительное время должник не только не платил алименты, но и отсутствовал по месту регистрации. Чтобы найти папу-должника и побудить его платить алименты, судебные приставы делали неоднократные запросы во все учреждения, но сведений о беглом отце нигде не значилось. Та же не имелось информации об его имуществе. Тщательная розыскная работа результатов так и не принесла.

Октябрьский районный суд Белгорода признал уроженца поселка Разумное Белгородской области безвестно отсутствующим.

Теперь у ребенка должника есть законное право на получение пенсии по случаю потери кормильца.

ИСТОЧНИК KP.RU