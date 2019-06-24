В Белгороде за призывы к вооруженной борьбе осужден 18-летний уроженец Таджикистана

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-24T17:18:02+03:00

Молодой человек за призывы против лиц, исповедующих другие религии, приговорен к двум с половиной годам лишения свободы

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему уроженцу Таджикистана. Он признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности против лиц, исповедующих другие религии. Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В ходе следствия было установлено, что с октября 2017 по февраль 2018 года в то время 17-летний подросток, живущий в Белгородском районе, зарегистрировал на видео-хостинге интернет-канал и размещал на нем созданные с помощью мобильного телефона видеоролики с призывом о ведении вооруженной борьбы против лиц, исповедующих другие религии. Сотрудники УФСБ России по Белгородской области пресекли его преступную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU