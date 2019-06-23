2019-06-23T13:23:34+03:00
Происшествия

Утром в Белгороде прямо на улице мужчина потерял сознание

Происшествие случилось на «зебре» пешеходного перехода
Ирина ТАРАСОВА
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Фото сообщества "Авто бедгород" ВКонтакте.Фото сообщества "Авто бедгород" ВКонтакте.
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В областном центре с утра пользователи социальных сетей сообщили о чрезвычайном происшествии: прямо на улице мужчина потерял сознание. Случилось это на улице Сумской. Мужчина переходил улицу по «зебре» пешеходного перехода и ближе к концу упал практически под колеса автотранспорта.

Проезжающие в это время водители остановились и вызвали скорую помощь.

Как сообщили очевидцы, приехали медики, мужчине, который все еще был без сознания, оказывают помощь.

Обстоятельства происшествия предстоит уточнить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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