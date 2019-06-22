2019-06-22T20:39:35+03:00
Общество

Жители Белгородской области собираются бороться против повышения тарифов на воду

С петицией инициативная группа белгородцев обратилась ко всем неравнодушным
Ирина ТАРАСОВА
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Жители Белгородской области собираются бороться против повышения тарифов на воду.Жители Белгородской области собираются бороться против повышения тарифов на воду.Фото: "КП" Архив
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Петицию против повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение опубликовали на платформе change.org. В ней белгородцы обращаются ко всем неравнодушным с просьбой поставить и свою подпись. Подписать ее, говорят инициаторы, должны, как минимум, 1500 человек.

Авторы обращения уверены, что для того, чтобы отремонтировать изношенные сети, нет необходимости отбирать последние деньги у налогоплательщиков. Нужно искать другие пути решения проблемы и источники финансирования.

Повышение тарифов на 42 процента, за которое проголосовали депутаты, вызвало небывалое возмущение горожан. К тому же многие выступили с обращениями к президенту накануне «Прямой линии», где просили разобраться не только с тарифами, но и качеством, отсутствием воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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