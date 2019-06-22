2019-06-22T14:44:43+03:00
Экономика

В Белгороде разработкой многоэтажек с пентхаусами занялась московская фирма

Всего на разработку москвичам обещано полмиллиона рублей
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде разработкой многоэтажек с пентхаусами занялась московская фирма. Фото из открытых источников.В Белгороде разработкой многоэтажек с пентхаусами занялась московская фирма. Фото из открытых источников.
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В течение полутора месяцев московская фирма «Архитектурная мастерская Лызлова» должна разработать концепцию многоэтажек с пентхаусами, которые будут построены в центре города. На разработку заказа выделено полмиллиона рублей.

Участок, где возведут многоэтажки, находится в исторической части города в 170 метрах от Соборной площади. Площадь квартала — 6,8 гектара.

Власти обещают сохранить существующие жилые застройки квартала: дом на проспекте Богдана Хмельницкого №34, дома на проспекте Славы, №36 и №47. Также оставят ресторан «Сторожевая башня», здание Белгородской и Старооскольской епархии.

В новой застройке предусмотрены жилые дома, общей площадью 70 000 квадратных метров. Будет 1 200 квартир, из которых 40% — от 40 до 50 квадратных метров, 20-25№ двухкомнатных — от 60 до 75 квадратных метров, 20-25% трехкомнатных — от 70 до 100квадратных метров и 10% четырехкомнатных — более 100 квадратов.

На последних этажах будут современные пентхаусы с видом на центр города площадью от 200 до 500 квадратных метров.

Согласно данным сайта закупок дирекция Юго-Западного микрорайона закупает разработку концепции у единственного поставщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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