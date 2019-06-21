2019-06-21T15:45:10+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы почтили память небесного покровителя Стратилата

21 июня судебные приставы приняли участие в праздничном молебне небесному покровителю службы
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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21 июня, в день памяти святого великомученика Феодора Стратилата, судебные приставы Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области приняли участие в праздничном молебне небесному покровителю службы.

Напомним, что в 2010 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси, епископ Русской православной церкви Кирилл своей резолюцией определил в небесные покровители Федеральной службе судебных приставов России святого великомученика Феодора Стратилата. Его образ является духовным ориентиром для судебных приставов.

Настоятель Свято-Михайловского Храма отец Валентин в честь одного из самых почитаемых на Руси святых, воина-великомученика Феодора Стратилата совершили молебен вместе с судебными приставами, а также провел с ними духовную беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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