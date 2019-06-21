В Белгороде на улице Попова появится новая ливневка

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-21T14:14:05+03:00

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В Белгороде на улице Попова проложат 500 метров новой ливневой канализации от Гражданского проспекта до улицы Харьковской. Это, считают в городской администрации, поможет решить наболевший вопрос отвода воды после дождя и снега.

Продолжаются также работы по реконструкции перекрестка улиц Попова и Победы, где должны появиться дополнительные полосы для движения автомобилей. Правда, для этого пришлось вырубить 23 дерева почтенного возраста дерева. Но в администрации обещают, что вместо старых деревьев посадят новые липы. Планируют улучшить движение и вдоль дороги от проспекта Славы до улицы Харьковской, где установят стойкие к воздействию агрессивной среды и не требующие покраски бордюры.

Как рассказали в пресс-службе администрации, на работы выделят 55 миллионов рублей (95% из областного бюджета, а еще 5% - из городского).

ИСТОЧНИК KP.RU