2019-06-21T12:57:12+03:00
Общество

В Белгороде дело об оскорбление власти возбудили и почти сразу же закрыли

Депутат Александр Курчевский резко раскритиковал закон о повышении тарифов на воду
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде дело об оскорбление власти возбудили и почти сразу же закрыли.В Белгороде дело об оскорбление власти возбудили и почти сразу же закрыли.Фото: "КП" Архив
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Белгородское дело об оскорблении власти в отношении депутата Александра Курчевского (КПРФ) могло бы претендовать на своеобразный рекорд. Во-первых, это первое дело такого рода в области, а во-вторых, так скоро оно было закрыто… Поводом для рассмотрения стал пост в «Одноклассниках», где депутат довольно резко высказался по поводу поднятия тарифов на воду, процедуре принятия этого решения и работе прокуратуры.

Административное дело в отношении Александра Курчевского закрыли. Сам депутат в разговоре с нашим изданием рассказал, что пока официального подтверждения этому не получил. Он также попросил сказать, что очень благодарен СМИ Белгорода, которые встали на его защиту и помогли разобраться и объяснить, что никакого состава преступления, пусть и для административного разбирательства, в его действия не было. И что СМИ, как и депутат, выступили на стороне людей, интересы которых, как считает Александр Курчевский, превыше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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