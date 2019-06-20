Сегодня до 17.00 приостановлена подача горячей воды на ряде улиц Белгорода

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-20T13:16:27+03:00

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Сегодня, 20 июня, энергетики Белгорода производит плановые работы на ряде улиц по реконструкции тепловых сетей при подготовке к отопительному сезону. В связи с этим прекращена подача горячей воды.

Так, до 17.00, на время производства сварочных работ по установке заглушек, в областном центре будет приостановлена подача горячей воды в таких жилых домах: по улице Щорса, 45а, 45д, 45к, 45л, 47а; улице Славянской, 7а, 7б, 7, 9, 11, медицинском центре «Династия», ДОУ «Изюминка». Не будет также горячей воды на улице Славянской, 9б.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU