2019-06-19T18:02:54+03:00
Общество

В Белгороде двое местных жителей предстанут перед судом за кражи на железной дороге

Злоумышленники были задержаны транспортными полицейскими
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде двое местных жителей предстанут перед судом за кражи на железной дороге.В Белгороде двое местных жителей предстанут перед судом за кражи на железной дороге.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Транспортные полицейские раскрыли кражи железнодорожных деталей. Теперь злоумышленники предстанут перед судом. В ходе расследования было установлено, что двое приятелей решили обогатиться за счет имущества, принадлежащего крупной железнодорожной компании.

К участку пути станции Малинов Яр, расположенной на территории Ивнянского района злоумышленники подъехали на автомобиле. При помощи двух монтировок демонтировали и похитили с верхнего строения пути железнодорожные детали (противоугоны, подкладки и костыли на общий вес, превышающий полтонны). Погрузив «добычу» в салон машины, скрылись с места преступления.

Вторую попытку хищения железнодорожных деталей они повторили спустя два дня. Действовали, как и в первом случае, однако довести задуманное до конца в этот раз не удалось. Злоумышленников спугнул заметивший их машинист приближающегося поезда.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении хищения имущества железнодорожной компании и попытки повторной кражи сотрудниками транспортной полиции были установлены и задержаны двое местных жителей. Один из них ранее судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

В отношении задержанных граждан следователем СО Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст.30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородец оплатил долг по алиментам только после ареста его автомобиля
В Белгороде на улице Желязнякова пассажирский автобус попал в ДТП
Белгородским детям от полутора до трех лет предложили резко повысить пособия
В Белгороде впервые будет транслироваться XVI международный конкурса имени Чайковского
Работник Лебединского ГОКа удостоен государственной награды
В Белгородской области озаботились трудоустройством работников нефтеперерабатывающего завода
21 июня в Белгороде пройдет большой выпускной бал
Белгородские энергетики будут сводить баланс по отпуску и потреблению электроэнергии на 3 тысячах ТП
Белгородцы могут принять участие в крымском фестивале «Таврида-АРТ»
В центре Белгорода построят новую дорогу на месте старых построек
Стала известна причина смерти белгородца, тело которого нашли у деревянного храма
В Белгородской области во время ДТП пострадала женщина, а в Губкине – дорожный знак и водитель
В Белгородском районе женщина помогла оперативникам задержать грабителя
Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Конкурс детского творчества «Звезда Спасения» пройдет в Белгороде в третий раз
В Белгороде родители получат компенсацию на приобретение питания детям от полугода до 1,5 лет
В Белгороде капитально отремонтированы 8 участков улично-дорожной сети
В Белгороде на улице Королева обнаружили два трупа
На белгородском пляже покажут класс спортсмены-воднолыжники
Банк УРАЛСИБ и сервис «Поток» запустили проект по краудфандинговомуфинансированию клиентов малого бизнеса
В Белгородской области главу межрайонной налоговой поймали на взятке
В Белгородской области всего за неделю сгорело 4 автомобиля
Белгородский подросток ответит за убийство 18-летней девушки