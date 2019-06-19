СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-19T18:02:54+03:00

В Белгороде двое местных жителей предстанут перед судом за кражи на железной дороге. Фото: "КП" Архив

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Транспортные полицейские раскрыли кражи железнодорожных деталей. Теперь злоумышленники предстанут перед судом. В ходе расследования было установлено, что двое приятелей решили обогатиться за счет имущества, принадлежащего крупной железнодорожной компании.

К участку пути станции Малинов Яр, расположенной на территории Ивнянского района злоумышленники подъехали на автомобиле. При помощи двух монтировок демонтировали и похитили с верхнего строения пути железнодорожные детали (противоугоны, подкладки и костыли на общий вес, превышающий полтонны). Погрузив «добычу» в салон машины, скрылись с места преступления.

Вторую попытку хищения железнодорожных деталей они повторили спустя два дня. Действовали, как и в первом случае, однако довести задуманное до конца в этот раз не удалось. Злоумышленников спугнул заметивший их машинист приближающегося поезда.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении хищения имущества железнодорожной компании и попытки повторной кражи сотрудниками транспортной полиции были установлены и задержаны двое местных жителей. Один из них ранее судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

В отношении задержанных граждан следователем СО Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст.30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU