Белгородец оплатил долг по алиментам только после ареста его автомобиля
Житель Алексеевского района заплатил более 360 тысяч рублей задолженности по алиментам, только после ареста автомобиля.
На исполнении в отделе судебных приставов по Алексеевскому и Красненскому районам находилось исполнительное производство по задолженности алиментов. В рамках данного производства судебный пристав-исполнитель применил весь комплекс мер принудительного исполнения, а так же вынес постановление о розыске должника.
В рамках акции «Должник» судебными приставами был остановлен автомобиль, находящийся в собственности должника. На автомобиль был наложен арест, его изъяли и поместили его на штраф-стоянку.
Только после таких действий должник вспомнил о своем долге по алиментам и погасил всю сумму задолженности, включая исполнительских сбор на сумму более чем 26 тысяч рублей.
Денежные средства перечислены взыскательнице, сообщают в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU