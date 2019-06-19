2019-06-19T17:42:43+03:00
Общество

Белгородец оплатил долг по алиментам только после ареста его автомобиля

Задолженность по алиментам составила 360 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец оплатил долг по алиментам только после ареста его автомобиля. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Белгородец оплатил долг по алиментам только после ареста его автомобиля. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Житель Алексеевского района заплатил более 360 тысяч рублей задолженности по алиментам, только после ареста автомобиля.

На исполнении в отделе судебных приставов по Алексеевскому и Красненскому районам находилось исполнительное производство по задолженности алиментов. В рамках данного производства судебный пристав-исполнитель применил весь комплекс мер принудительного исполнения, а так же вынес постановление о розыске должника.

В рамках акции «Должник» судебными приставами был остановлен автомобиль, находящийся в собственности должника. На автомобиль был наложен арест, его изъяли и поместили его на штраф-стоянку.

Только после таких действий должник вспомнил о своем долге по алиментам и погасил всю сумму задолженности, включая исполнительских сбор на сумму более чем 26 тысяч рублей.

Денежные средства перечислены взыскательнице, сообщают в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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