СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-19T17:42:43+03:00

Белгородец оплатил долг по алиментам только после ареста его автомобиля. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Изменить размер текста: A A

Житель Алексеевского района заплатил более 360 тысяч рублей задолженности по алиментам, только после ареста автомобиля.

На исполнении в отделе судебных приставов по Алексеевскому и Красненскому районам находилось исполнительное производство по задолженности алиментов. В рамках данного производства судебный пристав-исполнитель применил весь комплекс мер принудительного исполнения, а так же вынес постановление о розыске должника.

В рамках акции «Должник» судебными приставами был остановлен автомобиль, находящийся в собственности должника. На автомобиль был наложен арест, его изъяли и поместили его на штраф-стоянку.

Только после таких действий должник вспомнил о своем долге по алиментам и погасил всю сумму задолженности, включая исполнительских сбор на сумму более чем 26 тысяч рублей.

Денежные средства перечислены взыскательнице, сообщают в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU